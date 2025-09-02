Marco Asensio, Fenerbahçe’nin 4. İspanyol Oyuncusu

FENERBAHÇE’NİN YENİ İSPANYOL YILDIZI: MARCO ASENSIO

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Marco Asensio ile tarihindeki 4. İspanyol futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu için kadro yapılanmasına devam ederken, bu bağlamda önemli bir transfer gerçekleştirerek başarılı orta saha oyuncusu Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ASENSIO’NUN KARRİYERİ

Asensio, futbol hayatına ülkesindeki Mallorca altyapısında başladı. 2015 yazında İspanyol devlerinden Real Madrid’e transfer olan Asensio, kariyerinin başlarında bir sezon için Espanyol’a kiralandı ve bu süreçte performansını artırmayı başardı. 2016-2017 sezonunda Real Madrid ile önemli başarılara imza atan futbolcu, takımında 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3 kez de İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde toplamda 16 kupa kazanan Asensio, 2023-2024 sezonu önünde Paris Saint-Germain’e katıldı ve son sezon ise Aston Villa’da kiralık olarak forma giydi.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2016 yılından itibaren İspanya Milli Takımı formasını giyen Asensio, 2023 yılında UEFA Uluslar Ligi kupasına ulaşan takımın bir parçası oldu. 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca 2018 ve 2022 yıllarında FIFA Dünya Kupası’nda da mücadele etti. Fenerbahçe’ye transferi ile birlikte Asensio, kulüp tarihinin 4. İspanyol futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Takıma 2008 yazında Teknik Direktör Luis Aragones ile birlikte eklenen Daniel Güiza ve Jose Joaquin Moreno Verdu (Josico), sarı-lacivertli formayı giyen ilk İspanyollar olmuştur. 2017-2018 sezonunda ise Roberto Soldado, Fenerbahçe’ye katılan diğer bir İspanyol futbolcu oldu.