Marco Rubio Ve Rafael Grossi Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Washington’da bir araya geldi. Bu önemli görüşme sırasında küresel nükleer güvenlik, özellikle Ukrayna’daki nükleer tesislerin durumu ve IAEA’nın İran’da yürüttüğü izleme ile doğrulama faaliyetleri konuları ele alındı.

ABD’NİN BAŞARISI VE İŞ BİRLİĞİ

Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin IAEA’ya olan desteğini yineleyerek, “Küresel nükleer emniyet, güvenlik ve denetimi teşvik etmenin yollarını – İran’ı izlemeye yönelik IAEA çabaları da dahil- ele aldık. ABD, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını ilerletmeye ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

GROSSİ’DEN DEĞERLENDİRME

Grossi ise toplantıyı ‘zamanında ve önemli bir temas’ olarak tanımlayarak, IAEA’nın İran ve Ukrayna’daki projeleri ile nükleer yeniliklerin ilerlemesi sürecinde ABD-IAEA iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Grossi, “Barış için yürüttüğümüz misyonumuza ABD’nin sürekli desteği için minnettarım” dedi. Bu görüşme, iki tarafın güçlü iş birliğini ve küresel nükleer güvenliği sağlama konusundaki kararlılıklarını açıkça ortaya koyuyor.