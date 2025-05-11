Mardian Mall, Anneler Günü’nü kutladı

RENKLERLE DOLU BİR ANNELER GÜNÜ

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, Anneler Günü’nü çeşitli renkli etkinliklerle kutladı. Anneler ve çocukları, gün boyunca eğlenceli atölyeler ve sürpriz hediyelerle dolu pek çok özel aktivitede vakit geçirdi. Merkezde oluşturulan etkinlik alanında, el emeği ürün atölyeleri, anne-çocuk fotoğraf çekim olanakları ve interaktif oyunlar büyük ilgi topladı.

ŞANS ÇARKI VE DUYGUSAL ANLAR

Katılımcılar “Şans Çarkı” ile indirim kuponları ve Mardian Mall mağazalarından hediye çekleri kazanırken, çocuklar anneleri için hazırladıkları el yapımı hediyelerle duygusal anlar yaşattı. Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, “Annelerimiz, kalbimizdeki en güzel yerdedir” diyerek, “Bu yıl da annelerimizin yüzünü güldürmek için özenle hazırlandık. Onların fedakarlıklarına minnettarız ve bu özel günde Mardian Mall olarak ailelerin mutluluğuna ortak olduk. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Etkinlik kapsamında “Anneler Günü” temalı bir kısa film gösterimi de yer aldı ve misafirlere duygusal anlar sundu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Mardian Mall, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde etkinliğe özel gelirinin bir kısmını Anne-Çocuk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak anlamlı bir adım atmış oldu. Bu bağlamda, yapılan etkinlik sadece eğlenceli anlar sunmakla kalmadı, aynı zamanda topluma katkıda bulunma hedefini de taşıdı.