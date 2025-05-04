Mardin 1969 Spor Kupa Aldı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE ANLAMLI MESAJLAR

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta şampiyon olarak 15 yıl aradan sonra 2. Lig’e dönen Mardin 1969 Spor, kupa törenini gerçekleştirdi. Törende Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bu başarının sadece bir spor kulübü için değil, aynı zamanda bir şehrin onurunu ve birliğini sembolize ettiğini dile getirdi. Akkoyun, “Hoşgörü iklimiyle yüzyıllardır bir arada yaşayan bizler, tarih ve kültür zenginliğimizin yanında sporda da adımızı duyurmanın gururunu taşıyoruz” şeklinde ifade etti.

BİRLİKTE DAHA BÜYÜK HEDEFLER

Akkoyun, Mardin 1969 Spor’un başarısının, şehrin birlikteliği ve azminin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu başarının yeni hayaller kurma cesareti verdiğini belirtti. “Sizlerin destekleriyle yolumuzun sonu Süper Lig olacak inşallah,” diyen Akkoyun, şehri yeniden Süper Lig’de görmek için kararlı olduklarını söyledi. Bu hedef doğrultusunda azim ve kararlılıkla ilerleyeceklerini ekledi.

FUTBOLUN DEĞERİ VE TEMENNİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mardin 1969 Spor’un başarısını kutladı ve bu başarının sadece bölge için değil, Türkiye için de önem taşıdığını ifade etti. “Mardin 1969 Spor’a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını diliyorum,” dedi. Otyakmaz, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖNCEDEN AÇILAN YENİ BİR SAYFA

Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, 15 yıl aradan sonra takımlarının 2. Lig’e yeniden yükselmesinin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Aşar, “Bu başarının arkasında inanç, emek, sabır ve büyük bir birliktelik var,” diyerek yaşadıkları zorluklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını belirtti. “Mardin 1969 Spor’un hakkı 2. ve 3. Lig değildir,” diyen Aşar, iki yıl içinde daha üst liglerde mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Konuşmaların ardından futbolcu ve teknik ekibe madalya ve kupaları takdim edildi. Futbolcular, kupa ile aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile diğer davetliler katıldı.