Mardin Artuklu Üniversitesi Siyonizme Ödül Verdi

ÖDÜL TÖRENİNDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenen ‘Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri’ sahiplerini buldu. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Dünyada siyonist barbarlığa karşı harekete geçen herkesin cesaret kaynağı Gazze” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu etkinlik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, ’25’inci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun açılışı da bu organizasyonda yapıldı. Törene ülke genelinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, diplomat, medya temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

REKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Program, üniversitenin rektörlük binasındaki Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Törende konuşan Rektör Özcoşar, siyonizmi ontolojik bir sorun olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti. “Siyonizm, bilim ve akademiyle teorik anlamda bir ilişki düzeyi inşa ediyor. Bu durum, insan varlığını tehdit eden bir tehlikeye dönüşmüş durumda” dedi. Özcoşar, herkesin Gazze’den cesaret aldığını ifade etti.

CESARET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül töreninde, devletler nezdinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya halkına ödüller verildi. Akademik alanda ödül alan isimler arasında Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi ve Prof. Dr. Mads Gilbert yer aldı. Medya alanında ise Al Jazeera haber kanalı, Anadolu Ajansı ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ödül aldı. Törende, katılamayan ödül sahipleri video mesaj göndererek teşekkür etti. Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy, “Özgür Filistin’de buluşmayı umut ediyorum” derken, CNN Türk’ten Fulya Öztürk ise “Özgür Gazze’de haber yapacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.