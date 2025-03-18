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Mardin Barosu Üyesi 3 Avukat Tutuklandı

ŞIRNAK’TA YAKALANAN AVUKATLARIN DURUMU

Şırnak’ta gerçekleştirilen bir operasyon sonucu 86 kilo 600 gram skunk maddesi ile yakalanan 3 avukat tutuklandı. Olay, Köy Hizmetleri Polis Noktasında meydana geldi. Burada,Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) tarafından şüpheli bulunan bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda bagajda 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANAN AVUKATLAR

Mardin Barosu’na kayıtlı avukatlar M.E., H.K. ve Ş.A., emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, bölgedeki güvenlik birimlerinde dikkat çekti ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin önemli bir parçası oldu.

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