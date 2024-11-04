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Mardin, Batman Ve Halfeti’ye Kayyum Atandı

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KAYYUM ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti belediyelerine kayyum atamaları yapıldı. Bu gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. Atanan kayyumlar hakkında detaylı bilgilere erişim sağlandığı öğrenildi.

YENİ GÖREVLENDİRMELER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, kayyum atamaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklama doğrultusunda, yeni görevlendirmelerin nasıl şekillendiği ve süreçlerin hangi bağlamda ilerlediğiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Atamaların yerel yönetimde meydana gelen değişimlere hız kazandırması hedefleniyor.

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