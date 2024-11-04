Mardin, Batman ve Halfeti’ye Kayyum Atandı**

KAYYUM ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimine kayyum atadı. Polisler, sabahın erken saatlerinde belediye binalarını ablukaya aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne; Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesi’ne; Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu ise Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

KAYYUM GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, kayyum atanan belediyelerde başkanların görevden alınma nedenlerini duyurdu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Kobani davasında aldığı 10 yıl hapis cezası gerekçe gösterildi. Açıklamada Türk hakkında kesinleşmemiş bir dava ve soruşturma bilgileri de sunuldu. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle görevden alındığı belirtildi. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

Mardin Valiliği, il genelinde birçok etkinliği 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Açıklamada, Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında, 4-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak açık ve kapalı alan toplantıları, yürüyüş ve basın açıklamalarının yasaklandığı ifade edildi. Valilik, yasakların uygulanmasının gerekçelerini kamu düzeni ve güvenliğini korumak olarak açıkladı.

AHMET TÜRK’TEN AÇIKLAMA

Ahmet Türk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

GÜLISTAN SÖNÜK’ÜN YORUMU

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiçbir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır” dedi.

CHP’Lİ TANRIKULU’NDAN DEĞERLENDİRME

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV’de yaptığı canlı yayında kayyum atamaları hakkında, “Yine bir kötülüğe uyandık. Şu anda bizi yöneten siyasal iktidarın ne kadar kötü olduğunu demokrasiden ne kadar uzaklaştığını toplumsal uzlaşmadan anladığını çatışma kavga yurttaşlarımızın aidiyet duygularıyla oynamak olduğunu bir kez daha görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.