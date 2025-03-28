Mardin Bayram Namazı Saat Kaçta?

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ HAKKINDA BİLGİLER

Mardin ilinde yaşayan vatandaşlar, Mardin bayram namazı saatinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan iki rekatlı bayram namazı öncesinde, namaza vaktinde yetişmek isteyenler Mardin bayram namazının saatini öğrenmek istiyor. Mardin bayram namazı saati 06.35’tir.

İKİ REKATLIK BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor: İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çekip “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile beraber “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinlemeye devam eder. Ardından tekrar iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır, eller yanlara bırakılır. Tekbir alınması sonrası aynı hareketler tekrarlanır ve son olarak 4. tekbirde eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulup “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur. Namaz, önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek tamamlanır. Müezzinin refakatinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getirir ve ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.