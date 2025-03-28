Mardin Bayram Namazı Saati ve Detaylar

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Mardin ilinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazının saatini merak ediyor. Bayram namazına zamanında katılabilmek için “Mardin bayram namazı saati kaçta?” sorusu gündemde. Mardin bayram namazı saati 06.35 olarak belirlenmiştir.

İKİ REKATLIK NAMAZIN KILINIŞI

Bayram namazı, iki rekattan oluşmaktadır. İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanda salınır. Tekbir aldıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” okur. Açıktan “Fatiha suresi” ve ek olarak “Zammı sure” okunur. Bu esnada cemaat imamı dinler ve rüku ile secde yapılarak ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, sonra açıkça “Fatiha suresi” ve yine “Zammı sure” okunur. Cemaat, sessizce imamı dinler. Ardından iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve yanlara bırakılır. Bir kez daha tekbir alınarak eller yanlara salınır. Son olarak, dördüncü tekbir ile rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat ve Salli-Barik duaları” okunur. Namaz böylece tamamlanır; sağa ve sola selam verilerek cemaat, müezzinin refakati ile üç defa tekbir (teşrik) getirir ve imam, bayram hutbesini okumaya başlar.