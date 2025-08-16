Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yangına Destek Oldu

BELEDİYE YANGINA DESTEK VERDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın kırsal bölgelerinde meydana gelen örtü yangınına müdahale etmek için destek sağladı. Lice’nin Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin Gömeç Mahallesi arasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alındı.

YANGINLA MÜCADELE DESTEK GÖRDÜ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele amacıyla 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve 9 personelle destek verildiği vurgulandı. Ayrıca, açıklamada “Diyarbakırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” sözlerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.