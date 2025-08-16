Mardin Büyükşehir Belediyesi Yangına Destek Oldu

BELEDİYE YANGINA DESTEK VERDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın kırsal bölgelerinde meydana gelen örtü yangınına müdahale etmek için destek sağladı. Lice’nin Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin Gömeç Mahallesi arasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alındı.

YANGINLA MÜCADELE DESTEK GÖRDÜ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele amacıyla 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve 9 personelle destek verildiği vurgulandı. Ayrıca, açıklamada “Diyarbakırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” sözlerine yer verildi.