Mardin Çocuk Evleri İncelemesi Gerçekleşti

İNCELEME ZİYARETİ

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde inşaatı devam eden “Mardin Çocuk Evleri Sitesi” projesi alanında inceleme gerçekleştirdi. Valilikten gelen bilgilere göre, bu önemli proje, Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından hayata geçiriliyor.

PROJE HAKKINDA BİLGİ ALMA

Vali Akkoyun, proje ile ilgili hayırsever iş insanları Kenan Kösen ve Hasan Keleşoğlu’ndan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İnşaat alanında yapılan inceleme sırasında Vali Akkoyun, yetkililerle de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İLETiŞİM VE DESTEK

Akkoyun’a inceleme sırasında, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci de eşlik etti.