Mardin’de 10 Günlük Etkinlik Yasağı

YASAKLAMA AÇIKLAMASI

Mardin Valiliği, yeni bir yasaklama kararı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeninin sağlanması” gibi unsurların önceliklere yer verildi. Bu bağlamda, terör eylemleri ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, muhtemel provokasyonların ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla belirli alanlarda yapılmak istenilen etkinliklerin yasaklanacağı belirtiliyor.

ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

Yapılan açıklamada, açık alanlarda planlanan tüm toplanma, açık hava toplantıları ve miting gibi eylemlere müdahale edileceği vurgulandı. “Açlık grevi, oturma/nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri” gibi etkinliklerin de yasaklandığı ifade edildi. Diğer illerden gelen şahısların Mardin iline girişi ve il içinden çıkışlarının, bu yasaklama süresince kontrol altında tutulacağı belirtildi. Yasaklamanın, ayrıca başka illere geçişlerde de uygulanacağı vurgulanıyor.

YASAKLAMA SÜRESİ VE KAPSAM

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesine dayanarak alınan bu karar, il merkezi, ilçeler ve emniyet bölgelerinde geçerli olacak. Mardin il sınırları içerisinde, 14.11.2024 Perşembe günü saat 07.00’den 24.11.2024 Pazar günü saat 23.59’a kadar, 10 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış durumda. Valilik ve Kaymakamlık makamlarının onay verebileceği etkinlikler haricinde, diğer tüm düzenlemeler kapsam dışı bırakılıyor.