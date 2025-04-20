Mardin’de 128 Öğrenci İçin Tören Düzenlendi

HAFIZLIK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Mardin’de hafızlık eğitimini tamamlayan 128 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi. Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 128 hafızı ve ailelerini tebrik etti. Akkoyun, “Hafızlık eğitimini tamamlayanlar, Kur’an eğitimine büyük destekler sağlayacak. İşte bizim geleceğimiz, ülkemizin ve şehrimizin geleceği bu kardeşlerimiz.” diyerek, hafızların her zaman yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, salonda 1500’e yakın misafirin bulunduğunu vurguladı.

HAFIZLIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemine dikkat çekti. “Hafızlık çok şerefli bir meslek, şerefli bir mazhariyettir. Allah’ın kelamının hafızı olmak, onun muhafızı olmaktır,” ifadesini kullandı. Şahin, Mardin’in büyük bir şeref tablosu oluşturduğunu ve herkesin Kur’an-ı Kerim öğrenmesi gerektiğini belirtti. “Kur’an bizim hayat rehberimiz, bizim şifa kaynağımız,” diyerek, Allah’ın kelamıyla tanışmaktan uzak durulmaması gerektiğini ifade etti.

İL MÜFTÜSÜNDEN MUTLULUK MESAJI

İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin’in 10 ilçesinden yetişen 128 hafızın icazet merasiminin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Hafızlara çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdiklerini hatırlatan Türkmen, bugünün aynı zamanda Paskalya Bayramı olduğunu da anımsattı. Mardin’in farklı din, dil ve ırklardan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu vurguladı. Türkmen, “Gazze’deki kardeşlerimiz de bizim buradaki kardeşlerimiz nasıl ki huzur içinde hafızlık yapabiliyorlarsa, onlar da inşallah bir gün emniyet, huzur içinde hafızlıklarını yapacaklardır,” şeklinde konuştu. Ayrıca, metruk halde bulunan 3 hafızlık Kur’an kursunun açılmasına verdiği destekler için Vali Akkoyun’a teşekkür etti.

Törende, 128 öğrenciye protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Bazı hafız öğrenciler, Filistin bayraklı kefiye takarak törene katıldı. Törene, Artuklu Kaymakamı, Tugay Komutanları, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer davetliler katıldı.