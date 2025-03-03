Mardin’de 15 Firari Yakalandı, Tutuklandı

15 FIRARI YAKALANDI

Mardin’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarda toplamda 70 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAZI SUÇLAR VE CEZALAR

Yakalanan kişiler arasında, “gece vakti kişinin kendisini tanınacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde, eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan toplamda 17 yıl 11 ay hapis cezası almış olan iki kişi de yer alıyor. Ayrıca, “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan 13 yıl 1 ay cezası bulunan bireylerin de bu grupta olduğu öğrenildi.

EMNİYET ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Emniyet güçlerinin bu tür sokak operasyonları, özellikle suç oranlarının azaltılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla hızlandırılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, suçluların adalete teslim edilmesi açısından büyük bir öneme sahip.