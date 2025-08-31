Mardin’de 15 yaşında çocuk vuruldu

SUÇUN VAKASI

Mardin’de 15 yaşındaki bir çocuk, başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay, Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz net bir neden belirlenemeden başından silahla vurulmuş bir halde bulundu.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın yapılmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı olan Mehmet Veysi B., sağlık ekipleri tarafından Ömerli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay ile ilgili gerekli incelemeler başlatıldı. Yetkililer, durumu araştırmaya devam ediyor.