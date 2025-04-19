Mardin’de 18 Kişi Gözaltına Alındı

MARDİN’DE GÖZALTILAR

Mardin’de Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerden alarak özel depolarda tuttukları toplam 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL’lik vurgun gerçekleştirdikleri iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 9’u ise tutuklandı. TMO’nun çiftçilerden aldığı buğdayın, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde kurulan özel depolarda saklandığı bilgisi doğrultusunda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında çeşitli iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, 10 Nisan’da gözaltına alındıkları belirtiliyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K.’nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİĞER İLLERDEKİ SORUŞTURMALAR

Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin’de de bu konu ile ilgili olarak yeni soruşturmaların başlatıldığı öğrenildi. Bu gelişmeler, ülke genelinde tarım ürünleri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu hale getiriyor.