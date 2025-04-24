Mardin’de 18 Şüpheli Tutuklandı, 9’u

MARDİN’DE ZİMNET İDDİASIYLA OPERASYON

Mardin’de gerçekleştirilen nitelikli zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, LİDAŞ’ın Mardin’de anlaştığı lisanslı bir depoda yaklaşık 40 bin ton hububatın bulunmadığı Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edildi. Bu durum üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 3 bin 700 ton mısır ve suçtan elde edildiği düşünülen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Zanlıların 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına da tedbir kararı alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u nitelikli zimmet suçundan tutuklanırken, diğer 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreç, bölgede yaşanan zimmet iddialarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.