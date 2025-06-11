Mardin’de 2 Çocuğun Ölümüne Cezası

DAVA SONUCUNDA HAPİS CEZASI BELİRLENDİ

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazası davasında, yeniden yargılamaya tabi tutulan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen kazada sanık sürücü Nurullah Çiçek hakkında başlangıçta verilen 6 yıl 12 ay ceza, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine, sanığın yeni bir yargılaması Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilmeye başlandı.

DURUŞMADA SANIK VE AİLELER YER ALDI

Duruşmada, sanık Nurullah Çiçek, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Kazada yaşamını yitiren çocuklar İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’nın aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık Çiçek, savunmasında görüş belirterek, “Ağaçlar nedeniyle kimseyi göremedim. Frene basıp direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ederim.” dedi. Kazanın mağdurlarının aileleri ise sanığın daha ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Ayrıca, sanığın kusur durumu ve eylemin işleniş şeklini dikkate alarak, TCK’nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine hükmetti.

Aile avukatlarından İrfan Ceylan, yapılan açıklamada sanığa verilen cezada indirim uygulanmasını kabul etmediklerini, “Normalde sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Ancak cezada 2 yıl indirim uygulandı. Kararı istinafa taşıyacağız. Cezanın daha yüksek olması kanaatini taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, 14 Temmuz 2024’te gerçekleşti. Nurullah Çiçek’in kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’ya çarpmıştı. İki çocuk ağır yaralı olarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı bir diğer aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat’taki karar duruşmasında sanığa önceki ceza ile beraber sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alındığını da belirtmişti.