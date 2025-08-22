Mardin’de 2 Futbol Sahası Yapılıyor

SPOR ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Mardin’de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle UEFA kriterlerine uygun olarak iki yeni futbol sahası inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yeni sahalar gençlerin spor altyapısını güçlendirmek ve hem profesyonel hem de amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

MODERN VE GÜVENLİ ALANLAR SUNULUYOR

Merkez Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde yapımına başlanan sahalardan biri doğal çime, diğeri ise sentetik yüzeye sahip olacak. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edilecek bu sahalar, genç sporcuların modern, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, bu yeni altyapıya sahip sahalar, amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanıyor.