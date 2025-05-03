Mardin’de 2025 Yılı Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Mardin’de, 2025 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamada, toplantının Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendiği ve kaymakamlar ile belediye başkanlarının yanı sıra, koordinasyon kuruluna bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı bilgisi yer aldı.

PROJE BİLGİLERİ VE HARCAMALAR

Toplantının açılışında konuşma yapan Akkoyun, kentteki kamu kurumları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 2025 yılı 1. dönem itibarıyla toplam 192 projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Bu projelerden 23’ünün tamamlandığını, 102’sinin aktif olarak devam ettiğini ve 67’sinin etüt proje aşamasında bulunduğunu aktardı. Projelerin toplam bütçesinin 61 milyar 869 milyon 22 bin lira olduğunu, 2025 yılı 1. dönem sonuna kadar yapılan harcamanın ise 1 milyar 293 milyon 11 bin lira olduğunu ifade etti.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Akkoyun, kamu yatırımlarının hızla ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurumlardan, bu noktada iş birliğine ve koordinasyona önem vermelerini istedi. Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticileri tarafından faaliyetlerin aktarılması ve koordinasyon gerektiren konuların tartışılması ile sona erdi.