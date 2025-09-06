Mardin’de 3 Kadının Hırsızlık Denemesi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mardin’de meydana gelen olayda, üç kadının hırsızlık girişimi, girişim sırasında girmeye çalıştıkları evin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu olay, Kızıltepe ilçesinin Cevhertepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

KADINLAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ AŞAMADI

Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül Salı günü mahallede dolaşan üç kadın, ev sahibinin evde olmadığını belirledikten sonra kapıyı zorlamaya başladı. Bahçede buldukları eşyaların altına bakarak anahtar arayan kadınlar, eve girmeye çalıştı. Kadınların bu hırsızlık girişimi, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.