Mardin’de 3 Kadının Hırsızlık Denemesi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mardin’de meydana gelen olayda, üç kadının hırsızlık girişimi, girişim sırasında girmeye çalıştıkları evin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu olay, Kızıltepe ilçesinin Cevhertepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

KADINLAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ AŞAMADI

Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül Salı günü mahallede dolaşan üç kadın, ev sahibinin evde olmadığını belirledikten sonra kapıyı zorlamaya başladı. Bahçede buldukları eşyaların altına bakarak anahtar arayan kadınlar, eve girmeye çalıştı. Kadınların bu hırsızlık girişimi, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

