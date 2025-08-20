3. ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİNE DAİR BİLGİLER

Mardin’de “3. Uluslararası Film Festivali” gerçekleştirilecek. Festivalin başkanı Zeki Sincar, gazetecilere festivalin 18-21 Ekim tarihlerinde Mardin’de yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek festivalin, “Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde yapılacağını belirten Sincar, “Aralarında Ali Sürmeli, Demet Şener, Saruhan Hünel, Seçkin Piriler gibi yaklaşık 30 oyuncu ve sanatçının kente gelerek, sinemaseverlerle buluşacağını” ifade etti.

FESTİVAL KAPSAMINDA YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Sincar, festival kapsamında hem kısa hem de uzun metrajlı film yarışmalarının yapılacağını aktardı. “Şu anda 1500’e yakın kısa ve uzun metrajlı film başvuruda bulundu. Şimdi bunları ön jürimiz eleyecek ve finale kalanlar yarışacak.” dedi. Festival ile kenti dünyaya tanıttıklarını ve gençleri sanatla buluşturduklarını vurgulayan Sincar, “18-21 Ekim’de tüm Mardin halkını organizasyonumuza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN EĞİTİM VE SEMİNERLER

Gençleri sinemaya ve yönetmenliğe teşvik etmeyi istediklerinin altını çizen Sincar, “Bu sene stantlar da kurulacak, eğitimler verilecek, seminerler düzenlenecek. Gençlerimizi de projeler arasında görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” süreci çerçevesinde gençleri daha çok sinemaya yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.