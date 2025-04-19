Mardin’de 36 yıl hapis cezası

MARDİN’DE CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, polis ekipleri tarafından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

YAKALAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda çeşitli suçlardan dolayı 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi saklandığı adreste buldu. Şahsın “Hırsızlık”, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, “Uyuşturucu Madde Kullanma”, “Yağma” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.