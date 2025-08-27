Haberler

Mardin’de 5 Araçla Trafik Kazası

KAZA DETAYLARI

Mardin’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 5 araç yer aldı ve bu kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde iki tır, bir yolcu otobüsü, bir otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı bu olay gerçekleşti. Yaşanan kaza sonucu bir birey yaralanarak acil müdahale gerektirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
