Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

İKİ ARKADAŞIN TESADÜF AŞKINDAN YENİDEN BULUŞMA

Mardin’de, 20’li yaşlarına kadar futbol oynayıp birlikte zaman geçiren iki eski arkadaş, yıllar sonra sokakta karşılaştı. Çocukken birlikte oynayıp keyif aldıkları yılların ardından, iş hayatı nedeniyle yolları ayrılan Orhan Alkanoğlu ve Ethem Eti, 50 yıl sonra tekrar bir araya geldi. İş için il dışına çıkmak zorunda kalan Alkanoğlu, iletişimlerini kaybetmişti.

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE TESADÜFİ BULUŞMA

Alkanoğlu, Mardin Birinci Cadde’de gezerken eski dostu Eti ile karşılaşınca duygusal anlar yaşadı. Önce tanımakta zorlansa da konuşmaya başladığında cephe arkadaşını hatırladı ve güzel anılar canlandı. Alkanoğlu, gençlik yıllarını paylaşarak, “Biz birlikte büyüdük. Çocukken top oynardık. O Kızıltepe’de, ben Mardin’de oturuyorum. Tesadüfen karşılaştık. İl dışına iş için çıkıyordum, Mardin’de iş yoktu. En son 22 yaşında gördüm.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ VE DUYGULAR

55 yıl boyunca lokantacılık yapan Ethem Eti ise bu karşılaşmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti: “Çok güzel bir duygu. Eski arkadaşlarla birlikte top oynuyorduk. Şimdi tesadüfen birbirimizi gördük. 50 yıldan uzun süredir görüşmüyoruz. İnsan eski arkadaşlarını özlüyor. Bazıları İstanbul’da, bazıları başka illerde.” ifadelerini kullandı. İki eski dost, sımsıkı sarılarak geçmişi yad etti ve hayatlarından bahsetti.