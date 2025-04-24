Mardin’de 9 Şüphelinin Mallarına Tedbir Konuldu

VURGUN İDDİASIYLA TUTUKLANANLARA TEDBİR

Mardin’de, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerden alarak özel depolarda sakladığı 137 bin ton buğday ve mısırı satarak 1 milyar TL’lik vurgun yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 9 kişi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. TMO’nun çiftçilerden satın aldığı bu ürünlerin, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (LİDAŞ) çerçevesinde kurulu özel depolarda tutulduğu ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbar üzerine başlattığı soruşturma sonucunda, aralarında iş insanlarının bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan’da gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

TEDBİR KARARI AÇIKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı, tutuklanan şüphelilerin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mardin’de faaliyet gösteren bir LİDAŞ’ın deposundan 40 bin tona yakın hububatın olmadığı Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmiş ve bu durum üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığı, hububatı piyasaya süren Lisanslı Depoculuk sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 şüpheli, Nitelikli Zimmet Suçu’ndan tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu şüpheli şahıslara yardım eden 9 kişi hakkında ise adli kontrol tedbir kararı uygulandı” şeklinde bilgiler verildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 bin 700 ton mısır ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası da muhafaza altına alındı. Suç şebekesinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı uygulandığı kaydedildi.