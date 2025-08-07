Gündem

Mardin’de Aile İçinde Silahlı Kavga

mardin-de-aile-icinde-silahli-kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Kızıltepe ilçesinin kırsal Karabent Mahallesi’ndeki bir konutta gerçekleşti.

AİLE İÇİNDEKİ TARTIŞMA

İddiaya göre, aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Bu kargaşa sırasında Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen mermilerle yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Durumun ihbar edilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna taşındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.