Mardin’de Aile İçinde Silahlı Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Kızıltepe ilçesinin kırsal Karabent Mahallesi’ndeki bir konutta gerçekleşti.

AİLE İÇİNDEKİ TARTIŞMA

İddiaya göre, aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Bu kargaşa sırasında Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen mermilerle yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Durumun ihbar edilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna taşındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.