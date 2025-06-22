Mardin’de Aileler Barıştı, Husumet Sona Erdi

HUSUMET TÖRENLE SONLANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde, Atlı ve Çiçek aileleri arasında 21 yıl önce meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan kaynaklanan husumet, düzenlenen bir törenle sona erdi. Merkez Artuklu ilçesindeki kırsal Kabala Mahallesi’nde 2004 yılında başlayan bu çatışma, kanaat önderlerinin çabaları sayesinde son buldu. Törende, kanaat önderleri Süheyl Recepoğlu ve Hakan Recepoğlu’nın öncülüğünde, iki aileden üyeler bir araya geldi.

BARISMAYI GETİREN TÖREN

Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, aileler Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra yapılan dualarla bir araya geldi ve el sıkışarak barış sağladı. Süheyl Recepoğlu, törende yaptığı konuşmada, 21 yıl önce akraba olan iki aile arasında başlayan husumeti sona erdirdiklerini vurguladı. Recepoğlu, ailelerin desteğiyle bu sorunu aştıklarını belirterek, genç kuşaklara sevgi dolu bir miras ve ahlak bırakma amacında olduklarını ifade etti.

GELECEK NESİLLER İÇİN GÜZEL BİR MİRAS

Recepoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Her iki taraf da özveride bulunarak bize katkı verdiler, bizi kırmadılar, sağ olsunlar. 21 yıllık bir kangreni söküp atmak için buradayız. Her iki aile de akraba. 21’inci asırda en güzel miras, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Biz buna inanıyoruz, güzel bir nesil yetişsin istiyoruz. Gençlerimize bu barışı sağlayarak inşallah güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz.”