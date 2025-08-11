MARDİN’de Akraba Aileler Arasında Kavga

OLAYIN GERÇEĞİ

Mardin’in Midyat ilçesinde adliye binası önünde akraba aileler arasında yaşanan tekmeli ve yumruklu kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 3 Nisan’da Midyat Adliyesi önünde gerçekleşti.

UZLAŞMA GÖRÜŞMESİ SONRASI KAVGA

Anlaşmazlık yaşayan akraba aileler, uzlaşmak amacıyla adliyeye başvurdu. Ancak uzlaşma görüşmesinin bitiminin ardından adliye bahçesinde karşılıklı taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü ve olay güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga eden taraflar, gelişmeler sonucunda birbirlerinden şikayetçi oldu.