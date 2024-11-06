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Mardin’de Araç Devrildi: 4 Ölü, 4 Yaralı

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KAZA SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Dargeçit ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 bebekle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı. Çatalan Mahallesi’nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananlar arasında ise Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve sadece 5 aylık olan Yusuf Zeyd Enücük bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, müdahale edilen yaralılardan Fatma Enücük, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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