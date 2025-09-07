Mardin’de Araç Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Dara-Ambar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, 47 ACB 986 plakalı hafif ticari aracın, plakası tespit edilemeyen motosiklet ile çarpıştığı bildirildi.

SALGANTIK EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebepleri hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.