Mardin’de Araç Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Dara-Ambar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, 47 ACB 986 plakalı hafif ticari aracın, plakası tespit edilemeyen motosiklet ile çarpıştığı bildirildi.

SALGANTIK EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebepleri hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

