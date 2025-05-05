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Mardin’de Arazi Kavgasının Şüphelisi Yakalandı

ARAZI KAVGASI SONRASI FIRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mardin’de geçen yıl yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili olarak firari durumda olan şüpheli yakalandı. Geçmişte yaşanan bu olay, 25 Temmuz tarihinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İki grup arasındaki anlaşmazlık, kanlı bir çatışmaya dönüşmüş ve sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

JANDARMA OPERASYONU VE YAKALAMA

Olay sonrasında kaçan şüphelileri bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kapsamlı bir takip başlattı. Şüphelinin izini süren jandarma, titiz bir operasyona girişti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.A., jandarma işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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