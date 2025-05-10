Mardin’de Arpa Hasadı Başladı

ARPA HASADINA BAŞLANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirilmeye başladı. Kırsal Aktulga Mahallesi’nde bulunan çiftçi Mehmet Faruk Badıllı, 125 dönümlük alanda 4 ton arpa üretmeyi başardı. Üretilen arpa, Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunuldu. Zahireci esnafı Hacı Süer, ilk ürün olması sebebiyle arpayı sembolik bir fiyat olan tonu 12 bin liradan satın aldı.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ

İlk ürünü elde eden çiftçi Badıllı’ya, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın hediye edildi. Öter, bu yıl arpanın hasadına başlanıldığını ve çiftçilerle zahireciler için hasadın “hayırlı olması” temennisinde bulundu. Ayrıca, Hububat Ticaret Merkezi olarak ilk ürünü getiren çiftçiye altın vermeyi geleneksel hale getirdiklerini dile getirdi. Öter, “Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetli. Çiftçilerimiz bizim için çok değerlidir. Çiftçilerimiz ülkeyi besliyor. Çiftçilerimiz soframıza ürünü cefa ve alın teriyle getiriyor.” şeklinde konuştu. Çiftçi Badıllı ve zahireci Süer de sezonun bereketli olmasını diledi.