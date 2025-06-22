Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi

BARŞDA YAPILAN TÖREN KAN DAVASINI SONLANDIRDI

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde, Atlı ve Çiçek aileleri arasında 21 yıl boyunca süren ve 4 kişinin ölümüne yol açan kan davası, düzenlenen bir törenle sona erdi. 2004 yılında başlayan bu husumetin bitirilmesi amacıyla kentteki bir düğün salonunda barış töreni düzenlendi. Tören, kanaat önderleri Süheyl Recepoğlu ve Hakan Recepoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, her iki ailenin üyeleri, bölgenin aşiret liderleri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin ardından dualar eşliğinde barış yemeği verildi.

İKİ AİLE ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK DİLE GETİRİLDİ

Kanaat önderi Süheyl Recepoğlu, burada yaptığı konuşmada, 21 yıl süren kan davasının sona ermesinin yarattığı mutluluğu ifade etti. Recepoğlu, “Bu 21 yıllık bir husumetti. Basit bir olaydan kaynaklanan bir anlaşmazlık, iki akraba aile arasında yıllarca sürdü. Bu husumeti sona erdirmek için geçmişte birçok girişim oldu ancak bugüne kısmetmiş. Her iki aile de bizim akrabamız, sağ olsunlar, destek vererek bu barışın gerçekleşmesine vesile oldular. Bugün hayırlısıyla bir barış yemeği düzenliyoruz, birlikte olacağız, birbirimizi seveceğiz. Önemli olan, geride iyi ve güzel bir ahlak bırakmaktır.” diye belirtti.

GELECEK NESİLLER İÇİN UMUT VERİCİ MESAJLAR

Recepoğlu, “Artık bu durum bize yakışmıyor. 21. yüzyılda bırakabileceğimiz en güzel miras, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Gençlerimizin kan davalarıyla ya da benzeri kötü olaylarla meşgul olmasını istemiyoruz. Bu barış sayesinde, inşallah onlara daha huzurlu ve umut dolu bir gelecek hazırlamak istiyoruz.” şeklinde konuşmasını sürdürdü. Barış törenine katılanlar, tarafların tokalaşmasının ardından dualar ederek, bölgedeki diğer husumetlerin de benzer şekilde son bulması dileğinde bulundu.