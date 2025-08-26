Mardin’de Boşanma Nedeniyle Kavga Çıktı

KAVGA NEDENİYLE YARALANANLAR OLDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden yaşanan taşlı ve sopalı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde gerçekleşen çatışmanın sebebi, boşanma meselesi nedeniyle aralarında bulunan husumet olduğu iddia ediliyor.

Kavga esnasında yaralanan dört kişi, taş ve sopalarla bertaraf edildikleri belirtilirken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Tarafları ayırmak amacıyla polis ekipleri biber gazı kullandı ve uzun süreli çabaların ardından kavga sona erdi. Kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne taşındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olarak kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı bildirilmektedir. Olayın ardından inceleme başlatıldı ve konu ile ilgili detayların netleştirilmesi planlanıyor.