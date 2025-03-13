Mardin’de Çocukların Ölümüne Yol Açan Kaza

DAVADA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mardin’de, geçtiğimiz yıl bir otomobilin çarpması sonucu iki çocuğun yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili davada tutuklu yargılanan sürücü hakkında 6 yıl 12 ay hapis cezası verildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 18 Şubat’ta gerçekleştirilen duruşmada, sanık N.Ç. hakkında verilmiş olan karara dair gerekçeli metin hazırlandı. Sanığın cezalandırıldığı davanın gerekçesinde, hem sanık hem de kazada hayatını kaybeden çocukların ailelerinin soruşturma ve dava süreçlerindeki beyanlarına yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE KUSUR DURUMU

Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu da kararda yer aldı. Raporda, kazada sanığın asli kusurlu olduğu ve ölen iki çocuğun hiç bir kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Gerekçeli kararda şunlar ifade edildi: “Sanık, asli kusurlu olarak bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği sabit olmakla eylemine uyan TCK’nin 85/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir.” Sanığın birden fazla kural ihlal etmek suretiyle kazayı neden olduğu dikkate alınarak, orantılılık ilkesi gözetilerek ceza tayin edildiği belirtildi.

Sanığın bilinçli taksire dayalı kusurunun ağırlığı nedeniyle verilen cezada takdirden 2/5 oranında artırım yapıldığı ve bu durumun sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerinin hesaplandığı aktarıldı. Buna ek olarak, TCK’nin 62. maddesi hükümleri uygulanarak, sanık hakkında TCK’nin 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık N.Ç.’ye “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası vererek, sürücü belgesinin de 2 yıl geri alınmasına hükmetti.

Kaza, 14 Temmuz 2024 tarihinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde gerçekleşmiş ve N.Ç.’nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucunda 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva hastanede yaşamını yitirmişti.