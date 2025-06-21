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Mardin’de Danıştay Hakimi Hayatını Kaybetti

OTEL ODASINDA BULUNDU

Mardin’in Artuklu ilçesinde otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulunan Danıştay Tetkik Hakimi, hastanede tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet H., Kurban Bayramı tatili için Mardin’e geldi. 9 Haziran’da, otel odasında ağır yaralı bir şekilde bulundu.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ahmet H., başından ağır yaralı durumda sağlık ekiplerince ilk müdahaleden sonra önce Mardin’deki özel bir hastaneye, ardından Gaziantep’teki bir hastaneye nakledildi. 13 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ahmet H., bu mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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