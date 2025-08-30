Mardin’de Drone İle Tespit Edildi

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELE TEKNOLOJİYLE SÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtımını sağlamak amacıyla kaçak elektrikle mücadele çalışmaları drone filoları ile devam ediyor. Elektrik şebekesine ve ekonomik yapıya zarar veren kaçak kullanımın tespitinde teknoloji etkili bir şekilde kullanılıyor.

DRONE İLE BELİRLENEN KAÇAK TRAFO ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi’nde gerçekleştirilen drone taramasında, üzeri kesilmiş ve içine kaçak trafo yerleştirilmiş bir su tankeri tespit edildi. İlk bakışta sıradan bir su tankeri gibi görünen düzenek, detaylı drone görüntüleri ile ortaya çıktı.

KAÇAK TRAFONUN KAPASİTESİ ARAŞTIRILDI

Yapılan teknik incelemede, tespit edilen kaçak trafonun toplamda 430 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi. Dicle Elektrik mühendisleri bu büyüklükteki kaçak trafoların özellikle tarımsal sulama alanlarında şebekeye büyük yük bindirdiğini ve voltaj dalgalanmaları yaratarak diğer abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

ADRESİ BELİRLENEN KAÇAK TRAFO SAYISI ARTIYOR

Aynı bölgede yapılan diğer taramalarda 5 kaçak trafo daha bulundu. Yapılan incelemeler, bu trafoların yüzlerce metre derinlikten su çekmek amacıyla kullanıldığını gösterdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen tüm kaçak trafolar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımının sadece dağıtım şebekesine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine, çevreye ve tarımsal üretime de zarar verdiğini dile getirdi ve mücadeleye teknoloji ile kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.