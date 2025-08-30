Haberler

Mardin’de Dur İhtarına Uymadı

Olay Yeri ve Gelişmeler

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kaçış sırasında bir apartmanın kapısına çarparak durdu. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracını hızla sürmeye başladı.

Kovalamaca ve Sonuçlar

Kovalamaca sırasında sürücü, aracı kontrol edemez hale geldi ve hızla ilerlediği sırada bir apartmanın kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durabilen sürücü, olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sıradaki olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun’da Kaza, 1 Ölüm 1 Yaralı

Samsun-Ankara karayolunda otomobilin motorlu bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
A Milli Takım, Portekiz’i Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek grup aşamasında üçüncü kez galip geldi.

