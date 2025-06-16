Mardin’de Düşerek Hayatını Kaybetti

ABDULLAH CEVHERDEĞİ HAYATI VE KARIŞTIĞI YAPIMLAR

Mardin’in Artuklu ilçesinde, 11’inci kattan düşüp hayatını kaybeden 30 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusudur. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okumaktaydı. 1996 yılında Mardin’de dünyaya gelen Cevheroğlu, birçok reklam filminde yer almasının yanı sıra “İhtiyar Kurtlar”, “Yemin” ve “Recep İvedik 5” gibi bilinen yapımlarda da oyunculuk yapıyor.

ŞÜPHELİ OLAYIN DETAYLARI

Cevheroğlu, yaşadığı olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle Mardin merkezdeki bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde Abdullah Cevheroğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu trajik olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildiriliyor.