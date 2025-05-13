Mardin’de Eczacılık Günü Eğitimi Verildi

EĞİTİM DÜZENLENİYOR

Mardin’de, tarihi Kasımiye Medresesi’nde 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü için “Eczacılık Tarihi ve Etiği” başlıklı bir ders yapıldı. Mardin-Şırnak Eczacı Odası’nın düzenlediği programda, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, Mardin ve Şırnak’tan gelen eczacılara eğitim verdi. Tekiner, program sonrası yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Mardin’e geldiğini ifade etti.

EĞİTİMİN ANLAMINI VURGULUYOR

Eczacılığın geçmişinin çok köklü olduğunu belirten Tekiner, “Bu medrese yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip. Eczacılık mesleğinin tarihi 2 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Eczacılık Günü’nde, burada bu eğitimi düzenlememiz benim için çok büyük bir şeref. İyi ki Mardin’deyim, iyi ki meslektaşlarıma tarihi bir mekanda ders anlatma imkanı buldum” şeklinde konuştu. Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral da, 15. yüzyılda kurulan tarihi medresede asırlar boyunca eğitimler yapıldığını dile getirdi.

Oral, “Tarihi yerlerde eğitim manevi huzur sağlıyor. Medresede faal olduğu dönemde birçok alanda dersler verilmiş” ifadelerini kullandı. Eczacı Gamze Nur ise tarihi bir mekanda eğitim almanın son derece güzel bir deneyim olduğunu söyledi.