Haberler

MARDİN’de Elektrik Akımına Kapılan Fikret Ö. Yaralandı

MAZIDAĞI İLÇESİNDEKİ KAZA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde internet hattı çekerken elektrik akımına kapılan Fikret Ö. (32), ağır yaralandı. Fikret Ö., hastanede yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi merkez Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Çalıştığı şirkette internet hattı çekerken, henüz belirlenmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE SEVK

Yaralı işçi için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fikret Ö.’nün hayati tehlikesi bulunduğu için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

Olayın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki kişilerin yaralı işçinin el ve ayaklarını toprakla kapatmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

