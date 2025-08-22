MARDİN’de Elektrik Akımına Kapılan Fikret Ö. Yaralandı

MAZIDAĞI İLÇESİNDEKİ KAZA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde internet hattı çekerken elektrik akımına kapılan Fikret Ö. (32), ağır yaralandı. Fikret Ö., hastanede yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi merkez Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Çalıştığı şirkette internet hattı çekerken, henüz belirlenmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE SEVK

Yaralı işçi için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fikret Ö.’nün hayati tehlikesi bulunduğu için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

Olayın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki kişilerin yaralı işçinin el ve ayaklarını toprakla kapatmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.