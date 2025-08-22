Haberler

Mardin’de Elektrik Akımına Kapılan İşçi

MARDİN’DE İŞÇİ ELEKTRİK ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi’nde bir kişi kablo çekme işlemi yaparken elektrik akımına kapıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı işçinin kol ve bacak kısımlarını toprakla kapatarak yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralanan işçi, olayı haber alan sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.