Mardin’de Elektrik Akımına Kapılan İşçi

MARDİN’DE İŞÇİ ELEKTRİK ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi’nde bir kişi kablo çekme işlemi yaparken elektrik akımına kapıldı.
ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ
Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı işçinin kol ve bacak kısımlarını toprakla kapatarak yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralanan işçi, olayı haber alan sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.