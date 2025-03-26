Mardin’de Ev Yangını: 5 Kişi Etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI EVDE 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde meydana gelen yangın nedeniyle 5 kişi dumandan etkilendi. Nusaybin ilçesinin Fırat Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın ortaya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından hızlı bir şekilde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen aynı aileye mensup 5 kişi hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.