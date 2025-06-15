Mardin’de Gazze’ye Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MARDİN’DE GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla geldiği sırada Gazze’ye destek yürüyüşüne katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu öncülüğünde Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara karşı tepkiler dile getirildi.

MARDİN VALİSİ VE KAMU KURUM TEMSİLCİLERİ YÜRÜYÜŞTE

Yürüyüşe Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, çeşitli kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu vurgulayarak, “Kadim geleneği olan, her türlü silahlara sahip devletlerin bile karşısında zorluk yaşadığı terör devleti, Gazze’de 20 ayı aşkın süredir olağanüstü bir zulüm, vahşi bir soykırım yürütüyor olmasına rağmen esirlerini kurtaramıyor. Müslüman ülkelerin sessizliklerine rağmen onca imkansızlık içinde onurla direnen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz” şeklinde konuştu.

DUALARLA YÜRÜYÜŞ SONLANDI

Destek yürüyüşü, katılımcıların duaları ve sloganları ile sona erdi.