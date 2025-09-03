Mardin’de Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

ÜZÜCÜ BOĞULMA OLAYI

Mardin’in Midyat ilçesinde serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Beyazsu-Karasu mevkiinde gerçekleşti. Suya giren Akan, bir süre sonra hareket etmemeye başladı.

HELİKOPTER DESTEĞİ İLE MÜDAHALE

Çevredekilerin acil durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme süreci devam ediyor.