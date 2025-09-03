Haberler

Mardin’de Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

ÜZÜCÜ BOĞULMA OLAYI

Mardin’in Midyat ilçesinde serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Beyazsu-Karasu mevkiinde gerçekleşti. Suya giren Akan, bir süre sonra hareket etmemeye başladı.

HELİKOPTER DESTEĞİ İLE MÜDAHALE

Çevredekilerin acil durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme süreci devam ediyor.

Siverek’te Kuru Domates Üretimi Artıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, ihracat sayesinde çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Yerel çiftçiler, üretimlerini artırarak gelirlerini yükseltmeyi planlıyor.
Fatma Çevik, KETEM’de Kanser Açıklandı

Gaziantep'te bir kadın, kız kardeşinin tedavisini takip ederken geçirdiği kontrollerde meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı ile tedavisini başarılı bir şekilde tamamladı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

