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Mardin’de Genç Sulama Kanalında Boğuldu

ACIL DURUMUN GİRDİĞİ KAZA

Mardin’de bir sulama kanalında yaşanan üzücü bir olayda, Suriye uyruklu 22 yaşında bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi’nde meydana gelen olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Elde edilen bilgilere göre, genç Muaaffak Mahmut, sulama kanalına girdikten sonra bir süre sonra suda kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ve Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında, gencin cansız bedenine sabaha karşı ulaşılabildi.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Hayatını kaybeden Muaaffak Mahmut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bilgisi verildi.

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