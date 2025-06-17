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Mardin’de Havuzda Çocuk Boğuldu

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezine ait yüzme havuzunda, 3 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olayın detaylarına göre, havuza giren küçük çocuk aniden çırpınmaya başladı.

CANKURTARAN HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Görevdeki cankurtaran Samet Aydar, durumu derhal fark ederek suya atlayıp çocuğu boğulmaktan kurtardı. Aydar’ın müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Olay anı, havuzun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun çırpınmaya başlaması, cankurtaranın hızla suya atlaması ve çocuğu güvenli şekilde havuzdan çıkarması yer alıyor.

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