Mardin’de İki Aile Arasındaki Barış Sağlandı

MARDİN’DE HUSUMET BARIŞLA SON BULDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Esen-Topçul ve Çınar aileleri arasında süregelen husumet barışla neticelendi. Yaklaşık 5 ay önce başlayarak gerginliğe neden olan aileler arasındaki sorun, bölgedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Kızıltepe Doğanlı Mahallesi taziye evinde gerçekleştirilen barış yemeğine, bine yakın vatandaş katıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından konuşmalar ile bayram kutlaması gerçekleştirildi. Aile üyeleri bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler ve sonrasında tokalaşarak barış sağladı.

MERASİME YOĞUN İLGİ

Kızıltepe’deki barış merasimine oldukça fazla din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katılım gösterdi. Bin kişinin katıldığı bu anlamlı etkinliğe, kanaat önderlerinin öncülüğünde gelen taraflar merasime katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, din adamları tarafından yapılan dualar ve okunan ayetlerle devam etti. Tarafların birbirleriyle tokalaşıp selamlaşmasıyla pekişen bu barış merasimi, davetlilerin bayram kutlaması ile sona erdi.